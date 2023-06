Van feestbeest tot concurrente van Lotte Kopecky op BK tijdrijden in 298 dagen: dit is het inspirerende verhaal van Leentje (34)

Het begon met wat pijn in de nek, een paar uur later was ze verlamd. Nu wil hele dorp droom van Lisa (26) verwezen­lij­ken

Sporthal De Strooien Hane in Loppem bij Brugge vormt op zaterdag 24 juni vanaf 9.30 uur een hele dag dé uitvalsbasis voor een hele dag activiteiten in het teken van één persoon. Dat is Lisa Steen, het 26-jarige meisje dat in amper een paar uur tijd levenslang verlamd raakte. Haar verhaal inspireert het dorp voor deze benefiet.