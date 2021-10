Van een tripje naar Pairi Daiza tot... grote broer worden: ouders maken ‘bucketlist’ voor doodzieke baby William

Het was een droom voor Dennis De Rycke (33) en Marie Corthier (28) toen ze zes maanden geleden, op 14 maart, voor het eerst papa en mama werden van een wolk van een baby: William. Oeverloos gelukkig waren ze met hun zoontje. “William is de braafste en meest rustige baby die we kennen, direct doorslapen en altijd goedgezind”, stelt het koppel op hun Instagrampagina. Er leek ook niets aan de hand. Maar na enkele epilepsieaanvallen en onderzoeken bleek William aan het syndroom van Menkes te lijden. Dat is een ongeneeslijke stofwisselingsziekte waarbij het lichaam koper niet goed genoeg kan opnemen uit de voeding. In de Benelux zijn geen andere gevallen bekend. William ligt momenteel in het AZ Sint-Jan in Brugge, maar zijn ouders hopen dat het snel wat beter gaat.