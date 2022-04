Van een trampolinepark tot een kinderspeeldorp: 6 leuke binnenactiviteiten tijdens de paasvakantie in West-Vlaanderen

Ingelmunster Welkom in het West-Vlaanderen van Yves Lampaert: “Ja, ik ga graag shoppen. Ik laat me dan ‘keuren’ door Astrid”

Het wielerseizoen startte moeizaam voor Yves Lampaert en zijn ploeg Quick.Step-Alphavinyl. Ziekte en pech achtervolgden The Wolfpack, maar met de Ronde van Vlaanderen en vooral Parijs-Roubaix in zicht is ‘Lampie’ nog steeds de grootste West-Vlaamse hoop in een voorjaarsklassieker. Elke dinsdag volg je zijn voorbereiding in ‘Iedereen Beroemd’, maar wat hij in zijn vrije tijd doet, kom je hier te weten. Zijn ‘West-Vlaanderens Mooiste’: de favoriete plekjes van Yves in de provincie.

31 maart