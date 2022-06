Van een ouderwetse dorpskermis tot een populair bierfestival: vijf weekendtips in Brugge en aan de kust

Brugge Stad investeert 2,9 miljoen euro in heraanleg van drie straten in Chris­tus-Ko­ning: “Meer groen, minder beton”

Op zaterdag 18 juni vindt er van 10 tot 16 uur in de kleuterzaal van de basisschool Sint-Lodewijkscollege in Christus-Koning een infomarkt plaats over de heraanleg van drie straten: Filips de Goedelaan, Karel de Stoutelaan (tussen de R30 en de Leopold I-laan) en Zeger van Malestraat.

16 juni