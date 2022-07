Van een festival tussen de maïs tot speciale koopdagen aan zee: dit zijn onze weekendtips in Brugge en aan de kust

Brugge Geen nieuwe locatie gevonden en dus houdt delicates­sen­zaak De Olijfboom er na 18 jaar definitief mee op

Eind volgende maand zit het avontuur erop voor Ria Vanderstraeten (62) van delicatessenzaak De Olijfboom. Achttien jaar lang was ze een vaste waarde in het winkelaanbod in de Smedenstraat. Dat ze haar pand moest verlaten was al enige tijd bekend, maar ze vindt geen plek om een doorstart te maken. “De huurprijzen in Brugge liggen daarvoor gewoon te hoog", stelt ze vast.

10:20