Van een aangespoeld baby’tje tot een lijk dat door moordenaar in plastic zakken verpakt werd: deze 15 cold cases wil de Cel Vermiste Personen met ‘Operatie Kerkhof’ oplossen

Hij vermoordde zijn ex-liefje van 15 jaar en een moeder van zes kinderen, omdat ze “met hem gelachen had”: hoe Willy Deleu, de slachter van Menen, zelfs in de gevangenis nog kon toeslaan

“Er ligt een dode vrouw in mijn studio.” Als een zombie, zo had Willy Deleu in 1997 dagen rondgedoold in Kortrijk, tot hij het politiekantoor binnenstapte. Hij deed er iedereen schrikken. Voor de paardenslachter uit Menen was het al zijn tweede moord . Het zou bovendien niet zijn laatste gewelddelict blijken. “Ik probeerde hem te doorgronden, maar Deleu liet dat nauwelijks gebeuren. Tot hij na de eerste procesdag zelf een tipje van de sluier lichtte”, vertelt advocaat Chris Vandenbogaerde (68), die hem tijdens het assisenproces in juni 1999 verdedigde.

1 mei