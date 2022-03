Van advocaattaart tot echte kunstwerken: bij deze vijf bakkers in Brugge en aan de kust koop je unieke taarten

Zeebrugge Bestuurder belandt met oldtimer in verbin­dings­dok en overlijdt

De bestuurder van een oldtimer is maandagmorgen vroeg om het leven gekomen bij een ongeval in de haven van Zeebrugge. Hij reed het water in, maar de wagen bleef op de rand van het dok hangen. Een dokwerker kon de wat oudere man uit zijn auto helpen, maar hij overleed aan zijn verwondingen.

14 maart