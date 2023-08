Van Acid over een burgemeester tot de relschoppers in Blankenberge: zij staan dit najaar voor de rechter in West-Vlaanderen

Eerste Reiefesti­val in Brugge was een schot in de roos: “We zijn erin geslaagd de bezoekers een unieke beleving te schenken”

Het Reiefestival met het thema ‘Geloof’ - een van de nieuwe evenementen op de zomerkalender van Brugge - duurde drie dagen en vertrok vanuit het Brugs erfgoed. Veertien unieke creaties, goed voor meer dan vijftig speelmomenten, werden op verschillende buitenlocaties gebracht. “We zijn zo tevreden over de reacties dat we een tweede editie plannen in de zomer van 2026", zegt Franky Demon (CD&V), voorzitter van vzw Brugge Plus.