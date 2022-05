Vakbonden voeren actie aan AZ Sint-Jan: “We zijn niet tegen een fusie, maar wél tegen privatisering”

BruggeDe gemeenschappelijke vakbonden hebben dinsdagochtend een actie gehouden aan de inkom van AZ Sint-Jan in Brugge. Ze spraken er hun ongenoegen uit over de aanslepende fusiegesprekken met AZ Sint-Lucas en pleiten voor een sterk én publiek ziekenhuis. “Zorg moet betaalbaar én voor iedereen zijn”, zegt Johan Beernaert van ACV.

Er heerst veel onrust over de toekomst van de Brugse ziekenhuizen. Vorig jaar maakte de stad Oostende bekend dat het Henri Serruysziekenhuis zich zou afscheuren van het AZ Sint-Jan in Brugge. En recent kwamen de aanslepende fusiegesprekken tussen Sint-Jan én het kleinere AZ Sint-Lucas in Brugge meermaals in de media. Het water tussen beide gesprekspartners zou diep zijn. AZ Sint-Lucas wil niet te allen koste een fusie aangaan met de grotere Brugse buur.

De medische raden van beide ziekenhuizen verstuurden al een brief waarin ze pleiten voor een snelle oplossing. De onrust bij personeel en artsen is immers groot. Ook de Brugse politieke partijen willen allemaal één groot AZ Brugge, maar Sint-Jan-voorzitter Pablo Annys (Vooruit) pleit daarbij wel om het publieke karakter van zo’n eengemaakt ziekenhuis te bewaren. Annys was overigens ook zelf aanwezig tijdens de actie van dinsdagochtend.

Privatisering

“De druk om de openbare zorg- en welzijnssector te privatiseren, neemt toe, vooral vanuit de hogere overheid”, stelt Johan Beernaert van ACV vast. De vakbonden van alle zuilen delen die bezorgdheid. “Het is mede dankzij de publieke structuur en het ‘innovatief referentiebeleid’ dat het AZ Sint-Jan staat waar het vandaag staat. Dit ziekenhuis is een referentie in de hele regio en zelfs daarbuiten. De sterkte van het openbare ziekenhuis is de kwaliteit van de zorg, de toegankelijkheid en betaalbaarheid voor elke patiënt. Privatisering van de zorg is sowieso nadelig voor de werknemers én de patiënten: niet de zorg, maar de winst komt centraal te staan. De vakorganisaties zijn niet tegen een fusie, maar vooral voor het behoud van het publiek karakter.”

Uitvalsbasis

De afscheuring van het Oostendse ziekenhuis is een zwarte bladzijde voor Sint-Jan, menen de vakbonden. “Dit had nooit mogen gebeuren”, vindt Martine Dewitte. “Als vakbonden waren we gewoon te laat om hierop te reageren.” Waarom dan de actievoerders de inkom van Sint-Jan uitkozen als uitvalsbasis, en niet die van Sint-Lucas? “Dit is geen actie tegen AZ Sint-Jan, maar net een signaal dat we achter de waarden van dit ziekenhuis staan.”

Bemiddelaar

Voorbijgangers kregen pamfletten met wat uitleg en de actievoerders trakteerden nog op een ijsje. Of er nu schot in de zaak komt, is nog niet duidelijk. “Wij gaan graag verder met gesprekken”, zegt voorzitter Pablo Annys. “Het voorstel van een bemiddelaar ben ik niet genegen. Die was er bij de afscheuring van Oostende ook en dat liep verkeerd af.”