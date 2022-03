Vader treft levenloze lichaam van z'n zoon aan na overdosis: heroïnedealers riskeren 37 maanden cel

Het levenloze lichaam van G. werd op 3 januari 2018 ontdekt door z'n vader in z'n appartement in de Dekenstraat in Sint-Kruis. “De man had z’n zoon op 2 januari tevergeefs proberen te bereiken”, vertelde procureur Yves Segaert-Vanden Bussche. “Op de salontafel in het appartement trof hij bruin poeder aan, wat later heroïne bleek te zijn. Op de grond lag een injectienaald met sporen van cocaïne.” G. was op het moment van z'n overlijden in behandeling voor z’n drugsverslaving in het psychiatrisch centrum Sint-Amandus in Beernem. Hij was tijdens het weekend naar huis gekomen voor een ontmoeting met z'n zoontje.