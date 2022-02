Vader (46) en zoon (20) in de cel voor foltering en verkrachting van ex-schoonzoon, die dreigde naaktbeelden van dochter te verspreiden

Oostende Oostendse seriever­krach­ter schreeuwt groten­deels onschuld uit: “Er zijn nog feiten gepleegd toen hij al op de vlucht was én er bestond een lookalike”

Twee verkrachtingen geeft hij toe, de acht andere worden allemaal betwist. Hayk Terterian (34) is naar eigen zeggen allerminst een serieverkrachter. Op z’n tweede proces kwamen zijn advocaten plots op de proppen met andere mogelijke daders en bijhorende pistes. Alles om de rechtbank ervan te overtuigen dat zijn eerdere 25 jaar cel en 15 jaar terbeschikkingstelling fel overdreven waren. Terterian deed er zelf nog een schepje bovenop door in tranen uit te barsten. “Er zijn dingen gebeurd waarvoor ik me schaam.”

19:28