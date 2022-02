Vader (46) en zoon (20) in de cel op verdenking van foltering en verkrachting van ex-schoonzoon die dreigde naaktbeelden van dochter te verspreiden

Brugge Wordt een eigen woning in Brugge stilaan onbetaal­baar? In 2021 opnieuw duurder dan jaar ervoor: “We houden ons hart vast voor de komende jaren”

Een huis kopen in Brugge kostte vorig jaar gemiddeld 5 procent meer dan het jaar ervoor, zo blijkt uit de Notarisbarometer. Wie in de Breydelstad een huis aanschafte, telde daar gemiddeld 320.000 euro voor neer. Voor een appartement is gemiddeld 270.000 euro betaald. Makelaar Sofie De Lille stelt meerdere opvallende tendensen vast. “Het is duidelijk dat jonge gezinnen niet voor huizen in de Brugse binnenstad kiezen, hoezeer daar ook op gehamerd wordt.”

10 februari