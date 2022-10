Vader (42) krijgt alsnog 2 jaar effectief voor verwaarlozen van z'n twee dochters: “Meisjes leefden op oude chips en moesten zelf het huishouden doen”

D.M. en z'n partner werden in augustus 2019 aangehouden op verdenking van kinderverwaarlozing. Hun twee dochters van tien en elf jaar kregen nauwelijks eten en een bad of douche zagen ze slechts sporadisch. Het was de moeder van een vriendinnetje die verklaarde dat de kinderen in de zomervakantie van 2019 dagelijks ‘gedumpt’ werden op een speelplein. Ondanks de hitte kregen ze van hun ouders geen water mee en moesten ze hun winterlaarzen dragen. Volgens de getuige zagen de slachtoffers er steeds vuil en uitgehongerd uit.

Klappen aan oudste dochter

De zaak kwam uiteindelijk voor de rechtbank. De ouders moesten zich verantwoorden voor kinderverwaarlozing. Hun oudste dochter bevestigde het verhaal van de getuige. Het meisje verklaarde dat ze zelf het huishouden moest doen, terwijl haar ouders in de zetel drugs gebruikten. Zo snoven ze speed in het bijzijn van de kinderen. Die hadden bijna enkel kapotte of te kleine kleren en kregen hoogstens één maaltijd per dag. “Thuis kregen we hoogstens één maaltijd per dag en als mijn ouders in een roes waren door hun drugs kregen we zelfs geen eten, behalve droge cornflakes of oude chips”, vertelde de oudste dochter aan de politie. En dat is niet alles. Zo deelde de vader, een nu 42-jarige Bruggeling, regelmatig klappen uit aan zijn oudste dochter als ze het huishouden niet wilde doen of als de ouders vreesden dat het meisje andere mensen zou vertellen over de thuissituatie.