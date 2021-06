Uw in China bestelde pakketjes komen straks aan in Zeebrugge: Chinezen starten met bouw van logistiek park van 10 voetbalvelden, goed voor 290 jobs

ZeebruggeEen ‘state-of-the-art’ logistiek park van 76.000 vierkante meter, ofwel tien voetbalvelden, verrijst volgend jaar op de gronden langs de Koffieweg in de haven van Zeebrugge. Het is een bouwproject van de Chinese Lingang Group dat er een opslagplek bouwt voor e-commerce, voeding en auto’s en motorvoertuigen vanuit China, bestemd voor Noord-Europa. “Dit project is van ongeziene omvang voor Zeebrugge en een win-win tussen China en Europa”, zegt haven-CEO Tom Hautekiet. Er zullen 290 mensen werken.

De grip van Chinese bedrijven op de haven van Zeebrugge was al groot en wordt nu nog wat impressionanter. Met de start van de bouw van het logistiek park van Lingang Group wordt een domein van 15 hectare langs de Koffieweg ontwikkeld. De groep heeft nog eens een optie op 15 hectare extra, die in de toekomst aangesneden wordt. Dan zal een rechtstreekse spooraansluiting voorzien zijn, met een aftakking tot in het magazijn.

Maar eerst bouwen de Chinezen een logistiek ‘park’ van 76.000 vierkante meter. De site wordt opgedeeld in tien units met elk 10 laad- en loskades. Er komt een toegangsgebouw met kantoren, een parking voor 200 wagens en een wachtzone voor goederen. Lingang werkt daarvoor samen met de Chinese containeroperator Cosco Shipping Ports. Die namen in 2017 de APM-diepzeecontainerterminal in Zeebrugge over met als doel om het uit te bouwen tot een verdeelpunt voor heel Noord-Europa. Lingang Group is dan weer een ontwikkelaar van industrieparken. Ze richten zich op het aantrekken van internationale logistieke spelers die goederen per container naar Europa invoeren of omgekeerd. Verwacht je dus onder meer aan grote pakjesverdelers zoals AliExpress uit China.

Shanghai

De keuze van Lingang viel op Zeebrugge door de gunstige ligging van de haven. “Die lijkt een beetje op de haven van Shanghai, waar we tien jaar geleden een gelijkaardig platform hebben gebouwd", zegt Jie Hu, CEO van Lingang Group. “We richten ons hier op logistieke operatoren, maar door de snelle groei van het internetkopen, de e-commerce door Covid-19, zien we ook daar veel mogelijkheden. We kijken heel erg uit naar de realisatie van dit gebouw, een project dat uiteindelijk voor heel Noord-Europa belangrijk zal zijn.”

Volledig scherm Het park van Lingang Group in Zeebrugge © RV

AliExpress

Dat onderschrijft ook haven-CEO Tom Hautekiet, die de investering graag ziet gebeuren. “Het is van een ongeziene omvang voor Zeebrugge", verklaart hij. “We versterken onze rol als poort tot Europa voor internationale goederenstromen. Het is een schitterend voorbeeld van een win-win-situatie in de samenwerking tussen China en Europa.” Pakketjes die u bestelt via platformen als AliExpress zullen uiteindelijk vanuit Zeebrugge vertrekken tot de eindbestemming. Er wordt geen aantal op geplakt. Er zullen in Zeebrugge zo’n 290 mensen werken.

Achtste grootste handelspartner

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) juicht de Chinese investeringen toe. “Bedrijven vanuit het buitenland versterken de lokale economie, want ze introduceren nieuwe technologieën en nieuwe ideeën, en in dit geval ook nieuwe jobs. China is niet alleen een belangrijke investeerder in Vlaanderen, het was in 2020 ook onze achtste grootste handelspartner. Daar moeten we dankbaar voor zijn.” Het gebouw moet in augustus 2022 klaar zijn.