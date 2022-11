Universiteit Gent wil 150 extra studentenkamers huren in Brugge door tekort in Gent: “Alle studenten zijn hier welkom, maar we moeten waken over het evenwicht”

Sint-Pieters Francis De Backer (53) en echtgenote Youssra (36) openden Frituur De 4 Seizoenen in Sint-Pie­ters: “Iedereen is dol op onze huisberei­de stoverij­saus”

Sint-Pieters heeft er sinds kort een nieuwe frituur bij. Het is Francis De Backer (53) die samen met zijn echtgenote Youssra (36) het pand op de hoek van de Rond Den Heerdstraat en de Sint-Pieterszuidstraat een nieuwe bestemming gaven. En dat blijkt de perfecte beslissing want sinds de opening gingen er al honderden kilo’s aardappelen met bijhorende snacks over de toonbank. “Onze stoverijsaus die mijn vrouw zelf bereidt, valt ongelooflijk in de smaak want er is zelfs een klant die een liter van die saus bestelde”, glundert Francis.

