Uniek in de voetbalwereld: materiaalman Cercle Brugge (27) komt uit de kast. “Even stress, maar uiteindelijk blijf ik dezelfde Pepijn”

West-Vlaanderen Aantal DO­VO-interven­ties in West-Vlaanderen groter dan in alle andere provincies samen

Het aantal interventies dat DOVO in 2021 uitvoerde in de provincie West-Vlaanderen was hoger dan in alle andere Belgische provincies samen. Dat blijkt uit cijfers die West-Vlaams Kamerlid Jasper Pillen (Open Vld) opvroeg bij de minister van Defensie. “Voor 2021 gaat het om 2.184 interventies. Bijna anderhalf keer het aantal dat in andere provincies sámen dient te gebeuren.”

14 maart