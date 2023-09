Ultrasporter Matthieu Bonne over halfweg recordpoging openwaterzwemmen

Tweede shopping­trip naar Knokke wordt dievenben­de die 48 keer toesloeg in dure boetieks fataal: “Ze hielden alles nauwkeurig bij in notitie­boek­je”

Twee Roemenen riskeren vandaag in de Brugse rechtbank celstraffen van 5 jaar voor 48 diefstallen in dure kledingzaken in heel Vlaanderen. Costel G. (33) en Mihail L. (44) deden zichzelf uiteindelijk de das om en werden opgepakt in Knokke. Uit een notitieboekje bleek dat ze al voor meer dan 18.000 euro aan kledij hadden doorverkocht. Agenten keken ervan op hoe professioneel de dieven te werk gingen.