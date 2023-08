Ultrasporter Matthieu Bonne (29) moet wereldrecordpoging non-stop zwemmen uitstellen door felle wind

Brugse brandweer­man Frédéric helpt mee bosbrand bestrijden in Frankrijk: “Ik was aan het windsurfen tot ik plots rook zag opstijgen in de verte”

De Brugse brandweerman Frédéric Vandenbussche (51) is momenteel op vakantie in het Franse Embrun, maar zijn job is nooit ver weg. Woensdag was de adjudant getuige van een bosbrand. Hij bood meteen z'n hulp aan aan z’n Franse collega’s. “Ik ken het gebied immers erg goed", zegt hij.