Uitwijken trekt vijf dagen lang diep in de Brugse buurten op zoek naar nieuw publiek

Dieter ‘Raphaël’ Missiaen is geen onbekende op Uitwijken. Deze voorstelling ging in 2015 in première op Uitwijken. Nu trekt hij voor de laatste keer op toer in Vlaanderen met deze voorstelling waarmee de cirkel letterlijk rond is. Uitwijken blijft zich al twaalf jaar inzetten op verbinding via kunsten op onverwachte plekken diep in de Brugse buurten. Ook met deze gratis circusvoorstelling wil de Uitwijkenploeg nieuw publiek bereiken. Afspraak in de Sint-Pietersplas in Sint-Pieters (16 juli), in Sint-Andries in de Koude Keuken (17 en 19 juli), in Sint-Michiels aan de Koning-Albert I laan 108 (18 juli) en aan in Christus-Koning aan het Waggelwater (20 juli).