Uitstapje naar Brugge eindigt voor vrouw (75) in water: “Ik raakte met mijn Tesla een boordsteen”

De vrouw is afkomstig uit Schilde en was op bezoek in Brugge. Omstreeks 15 uur liep het fout langs de Filips de Goedelaan, vlakbij ‘t Stil Ende. “Ik zag een parkeerplaats tussen twee voertuigen en wou er vooruit inrijden", verklaarde de vrouw tegenover de politie. Bij dat parkeren verloor de vrouw evenwel de controle over haar Tesla. “Ik raakte een boordsteen of iets gelijkaardigs”, verklaart de zeventiger haar opvallend manoeuvre. In plaats van op de rem te gaan staan, bleef ze het gaspedaal induwen. De gevolgen zijn ondertussen bekend. De 75-jarige vrouw reed pardoes in het water tussen de zwanen en werd door stadsarbeiders uit haar voertuig gehaald. Ze kwam met de schrik vrij en kon na verhoor terug huiswaarts keren. Al was dat wel zonder haar Tesla, die liep volledig onder water en werd weggetakeld.