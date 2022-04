Uitgestelde asfaltwerken aan R30 starten maandag

Op maandag 25 april starten de asfalteringswerkzaamheden op de Buiten Katelijnevest, tussen de Vaartdijkstraat en de Baron Ruzettelaan (N50). In de rijrichting van het station naar Sint-Kruis wordt de toplaag van het wegdek opnieuw geasfalteerd, over een afstand van zo’n 450 meter. Het vernieuwen van het asfalt duurt tot en met dinsdag 3 mei.

Tijdens de werken zal er heel wat hinder zijn voor doorgaand autoverkeer. Doorgaand autoverkeer kan tijdens de ochtend- en avondspits over twee rijstroken rijden. Overdag, tussen de ochtend- en avondspits, zal verkeer op de ring slechts over één rijstrook kunnen rijden. Dat zal ernstige hinder met zich meebrengen voor verkeer op de ring van west naar oost, en omgekeerd. Tijdens de werkzaamheden geldt een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur op de Buiten Katelijnevest.