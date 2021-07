Uitgelaten sfeertje op WECANDANCE-festival waar mondmaskers en afstand houden niet meer hoeft: “Het is toch wennen”

Brugge Enorme schade en twee gewonden na spectacu­lair ongeval in Brugge

28 juli Op de Koning Albert I-laan in Sint-Michiels (Brugge) gebeurde woensdag rond 17 uur een zwaar, spectaculair ongeval. Twee gewonden zijn naar het ziekenhuis overgebracht. De materiële schade is erg groot. De baan tussen de E40-afrit Loppem en de rotonde aan de Kinepolis is allicht nog een tijd lang afgesloten in beide richtingen.