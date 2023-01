Uitbreiding van warmtenet in Brugs stadsdeel Sint-Pieters gaat van start

Van daaruit zal het warmtenet in zomer van 2023 nog verder uitgebreid worden richting de Oostendse Steenweg. In de afvalenergiecentrale van IVBO wordt het afval uit de regio verbrand en omgezet in energie. De warmte uit de installatie wordt gebruikt om groene elektriciteit te maken, maar ook warm water. Dit warme water wordt op zijn beurt gebruikt om bedrijven en huizen te verwarmen in Brugge. Door het afval in te zetten als brandstof, hebben we geen olie, gas en kolen nodig.

In de eerste fase zal het warmtenet aangelegd worden in de Papenweg. Daardoor zal er plaatselijk geen doorgaand verkeer zijn in een deel van de Papenweg. Om de doorsteek te maken van het oude naar het nieuwe warmtenet moeten er wachtkokers geplaatst worden in de Sint-Pietersmolenstraat. De Sint-Pietersmolenstraat zal daardoor 3 weken niet toegankelijk zijn voor alle doorgaand verkeer.

Hinder

Er is heel wat verkeer dat deze weg gebruikt als verbinding van de Oostendse Steenweg naar de Blankenbergse Steenweg. Daarom wordt behoorlijk wat hinder verwacht. Die werken vinden daarom deels in de krokusvakantie plaats, wanneer er wat minder woon-werkverkeer is. In een laatste fase zal het fiets- en voetpad ter hoogte van de Papenweg niet gebruikt kunnen worden. Dit heeft geen gevolgen voor het autoverkeer.

De totale duur van de werken is onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

