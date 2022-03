Uitbaters Quatre Mains openen nieuw restaurant op ‘t Zand: “Ik had het wat gezien in de horeca, dacht ik”

BruggeBrugge is een populair eetadresje rijker. Ma Mère du Nord vind je onderaan hotel Portinari op ’t Zand. De naam is nieuw, maar de gezichten zijn dat niet. Leen (39) en Olivier (45) baatten jaren het foodsharingrestaurant Quatre Mains uit. “Het is iets helemaal anders, inderdaad”, zegt Leen.

Ze baatten dertien jaar Quatre Mains in de Philipstockstraat uit. Maar de eerste lockdown deed hen - net zoals alle horecazaken - tijdelijk de deuren sluiten. Een jaar lang maakten Leen Maenhout (39) en Olivier Degroote (45) nog honderden afhaalboxen per week, maar uiteindelijk lieten ze het restaurant over aan een werkneemster en haar vriend. Sindsdien werd het omgedoopt tot Quatre Vins.

Volledig scherm Ma Mère du Nord op ‘t Zand in Brugge. © Benny Proot

Maar het horecabloed kruipt waar het niet gaan kan. Chef Olivier miste het leven in de restaurantkeuken en overtuigde zijn vrouw Leen. “We kregen de vraag of we geen restaurant wilden openen in hotel Portinari op ’t Zand”, vertelt Leen. “Olivier was meteen voor het idee gewonnen. Ikzelf had het eigenlijk wel een beetje gezien in de horeca. Maar hij kon me weer warm maken (lacht). Samen met mijn neef Axel (30) zijn we dus weer bezig.”

Al volop reservaties

Het nieuwe restaurant heet Ma Mère du Nord en is voornamelijk - hoe kan het ook anders met zo’n naam? - een ‘fish bar’. De zaak is pas open, maar al meteen een populair plekje in Brugge. “De reservaties lopen als een trein. Vorige week moesten we de deur bijna letterlijk blokkeren. De mensen bleven maar toestromen.”

Het nieuwe restaurant nodigt dan ook uit. Je kan er terecht voor een snelle garnaalkroket met een glaasje wijn. Maar net zo goed kan je er uitgebreid dineren. “We willen vooral niet in het vaarwater van Quatre Vins komen”, zegt Leen. “Dit is iets nieuws, maar ook echt iets anders. We serveren dan ook voornamelijk vis, al heb ik natuurlijk ook wel vlees voor wie dat wenst.”

