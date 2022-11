Twintiger vraagt vrijspraak voor vermeende verkrachting op kotfeestje

Brugge/OostendeEen 25-jarige Oostendenaar vraagt de vrijspraak voor een vermeende verkrachting op een kotfeestje in Brugge. Volgens de burgerlijke partij was het slachtoffer te dronken om nog toestemming te kunnen geven voor seks. Ook het parket drong echter niet aan op een veroordeling.

I.Z. was in de nacht van 15 op 16 juli 2020 aanwezig op een kotfeestje in Brugge. Een toen 18-jarige vrouw uit Hooglede was op een bepaald moment samen met een vriendin gaan slapen op de derde verdieping van het gebouw. I.Z. drong onaangekondigd binnen in de kamer van de meisjes en had vervolgens niet alleen seks met het vermeende slachtoffer, maar ook met haar beste vriendin. Bij z'n terugkomst op het feestje zou hij opgeschept hebben over z’n trio met de meisjes.

De jonge vrouw uit Hooglede stelde zich maandagmorgen burgerlijke partij tegen I.Z. Volgens haar advocaat Paul Bekaert kon ze onmogelijk toestemming geven voor seks. “Er was die avond bierpong gespeeld en ontiegelijk veel sterkedrank en bier gedronken”, pleitte hij. “Haar vriendin verklaarde dat mijn cliënte er zo erg aan toe was was dat ze amper nog iets kon zeggen of zich kon verweren.” Na de invoering van het nieuwe seksueel strafrecht is het sowieso onmogelijk geworden om onder invloed van alcohol nog toestemming te geven. Volgens meester Bekaert was die wet ook al van toepassing op de feiten, hoewel ze zich eerder afspeelden.

De verdediging vroeg de vrijspraak. “Mijn cliënt had eerder die avond nog innig gekust met dat meisje en zij verklaarde zelf dat ze ook de kussen in bed niet erg vond”, pleitte de advocate van I.Z. “Bovendien kon ze een jaar later nog in detail zeggen wat ze die avond gedronken had, terwijl ze wel in comateuze toestand zou geweest zijn.” Het Openbaar Ministerie vroeg voor de raadkamer al de buitenvervolgingsstelling van I.Z. en drong ook maandagmorgen niet aan op een veroordeling. Vonnis op 9 januari.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.