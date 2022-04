Twintiger vraagt vrijspraak voor brandstichting in z'n studio: "Een cursus Nederlands in brand steken is toch niet strafbaar?”

BruggeEen 22-jarige Afghaan riskeert 37 maanden cel, deels voorwaardelijk, voor brandstichting in z'n studio in Brugge. S.S. stak onder meer z'n cursus Nederlands in brand, maar vroeg vreemd genoeg de vrijspraak. “Er was geen vuur, dus ook geen brandstichting”, pleitte z’n advocaat Michel Simoens.

De Afghaan vluchtte naar België toen hij amper 16 jaar oud was. Z’n oom en vader waren vermoord door de taliban en dus moest S.S. de zorg over z'n familie op zich nemen. Hij probeerde een leven op te bouwen in Brugge, maar kreeg vorig jaar de ene tegenslag na de andere te verwerken. “Hij hoopt binnen enkele jaren z’n familie naar België te krijgen, maar kreeg te horen dat dat een bijzonder zware procedure was", pleitte z’n advocaat Michel Simoens. “Z’n moeder werd bovendien ziek, z’n brommer ging kapot en hij kreeg maar geen verblijfsvergunning, ondanks het feit dat hij Nederlands leerde en werkte.”

Kookplaat

Nadat hij op 29 september vorig jaar opnieuw een slecht telefoontje kreeg van z'n moeder, sloegen de stoppen bij S.S. kort na de middag volledig door. “Hij zette uit frustratie de kookplaat in z'n studio aan”, vertelde procureur Fauve Nowé. “Daarna stak hij papier in brand. Hij legde het in de zetel en gooide er nog enkele boeken boven.” Volgens het parket vluchtte de Afghaan daarop weg. “Hij reed met z’n brommer naar een kennis. Zij belde uiteindelijk de hulpdiensten. De beklaagde mag van geluk spreken dat hij geen dode op z'n geweten heeft. De studio van z’n buren hing immers ook vol rook en daar lag nog een vrouw te slapen. Zij raakte gelukkig op tijd weg.”

Quote We gaan toch niet zover gaan dat een cursus Nederlands in brand steken strafbaar wordt? Michel Simoens

“Geen brandstichting”

De brandweer had de situatie in het gebouw langs de Sint-Jorisstraat in Brugge uiteindelijk relatief snel onder controle. De studio van S.S. brandde wel zo goed als volledig uit en ook het appartement van z'n buren liep de nodige rook- en waterschade op. De Afghaan zelf werd na de feiten aangehouden door de onderzoeksrechter en zit nog steeds in voorhechtenis. Volgens het parket stelde een gerechtspsychiater vast dat de man moeilijk om kan met problemen in z'n leven en op zo’n momenten impulsief reageert. De procureur vorderde in die omstandigheden 37 maanden cel, deels gekoppeld aan voorwaarden.

De verdediging vroeg echter opvallend genoeg over de ganse lijn de vrijspraak. “Op een gegeven moment was mijn cliënt zo gefrustreerd dat hij z'n cursus Nederlands in brand stak", pleitte meester Simoens. “Hij gooide het in z'n zetel, maar die vatten tegenwoordig niet meer zo snel vuur. Er was enkel sprake van rookontwikkeling. En als er geen vuur is, is er volgens mij ook geen sprake van brandstichting. We gaan toch niet zover gaan dat een cursus Nederlands in brand steken strafbaar wordt?” De verdediging betwistte ook dat S.S. na de feiten zomaar de vlucht nam. “Hij heeft zelfs nog geklopt op de deur van de buren, maar daar deed niemand open”, klonk het. Vonnis op 3 mei.

Volledig scherm De brand situeerde zich dit najaar in een gebouw langs de Sint-Jorisstraat. © Jan Van Maele

LEES OOK: