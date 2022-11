Twintiger lokt 13-jarig meisje naar z'n woning en verkracht haar: 30 maanden cel

Organisa­tie Trouw & Trends tevreden over eerste editie in Brugge: “We verwelkom­den 250 koppeltjes”

Zondag konden toekomstige bruidskoppels inspiratie opdoen tijdens de beurs Trouw & Trends in het Oud Sint-Jan in het hartje van Brugge. Het was de eerste keer dat de organisatoren met hun event naar Brugge kwamen. “We verwelkomden vandaag 250 koppeltjes uit de regio en dat is een succes. De kans is groot dat we ook in 2023 een editie in Brugge plannen”, zei organisator Bram Vanhamme na afloop.

