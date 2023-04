Twintig schilderijen van Jean De Groote te bezichtigen in Adornesdomein

Tussen 29 april en 9 september kan je in het Adornesdomein in Brugge naar een expo van Jean De Groote kijken. In een twintigtal werken laat Jean De Groote ons nadenken over de essentie van de dingen, over wat het is te bestaan, te zijn.