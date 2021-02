Tweeling van Katrien (48) krijgt coronapv omdat ze met drie vriendinnetjes in park zaten: “Mijn dochters voelen zich misdadigers, terwijl ze zelfs niet naar hun grootouders durven gaan”

Brugge“Mijn tweeling was in fout, maar had een gewone uitbrander niet volstaan?” De 16-jarige dochters van Katrien Cattoor (48) kregen vorige week meteen een coronapv onder de neus geduwd, omdat ze met drie vriendinnen in een park in Brugge zaten te keuvelen. De moeder noemt de beslissing van de politie absurd. “Zeker als ik de taferelen van afgelopen weekend zie of de overvolle bussen op weg naar school. De jongeren hebben het toch al moeilijk genoeg?”, vraagt ze zich af.