Tweeënhalf jaar na scheepsramp brengt rapport duidelijkheid: tragische samenloop van omstandigheden kostte Kurt (48) en Roger (60) het leven

Brugge Boete voor Clubspeler Mata, die samen met Dennis wordt tegengehou­den in Porsche: “Plots ging het alleen nog over die twee doelpunten tegen Real Madrid”

12 januari Club Brugge-verdediger Clinton Mata is in de Brugse politierechtbank veroordeeld tot 400 euro boete, omdat hij met zijn Porsche te snel heeft gereden én zijn voorste zijruiten getint zijn. Nog aanwezig in de wagen: ploegmakker Emmanuel Dennis. Mata’s advocaat betwistte beide feiten. “Mijn cliënt vroeg of de agenten hem hadden tegengehouden om over voetbal te praten. Dat is in het verkeerde keelgat geschoten”, klonk het.