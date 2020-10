Twee West-Vlaamse ziekenhuizen weigeren Brusselse coronapatiënten: UZ Brussel hekelt gebrek aan solidariteit

“Elke dag transfereren we patiënten, want we zitten in een precaire situatie", vertelde Marc Noppen dinsdag in Terzake. “Afgelopen nacht hebben we twee patiënten geweigerd zien worden in West-Vlaamse ziekenhuizen. Gelukkig wilden de collega’s van Jan Palfijn in Gent ze wel opnemen.” Over welke ziekenhuizen het precies gaat, is niet bekend. Maandag raakte bekend dat het ziekenhuis van Waregem wél al patiënten uit het zwaar getroffen Brussel aanvaardde. Daar is er voorlopig nog plaats genoeg, al voelen ze toch ook dat de situatie ernstiger wordt. Voorlopig kan de normale patiëntenzorg wel nog gewoon doorgaan.