Twee wagens gaan ‘s nachts in vlammen op voor woning: gerecht start onderzoek naar oorzaak

Brugge Verdachte van mysterieu­ze duinen­moord uit 2010 doorverwe­zen naar hof van assisen

12:23 Voor de moord op zijn 26-jarige vriendin in Zeebrugge, in 2010, moet een 56-jarige man uit Rotterdam voor het hof van assisen in Brugge verschijnen. Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling beslist. Kenan B. werd in 2020 al in Nederland veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf voor een brand met dodelijke afloop in Rotterdam.