Twee wagens gaan in vlammen op voor woning: gerecht start onderzoek naar oorzaak

Sint-Kruis Na humaniora en lagere school heeft ook kleuteraf­de­ling SASK een nieuwe directeur

29 september Petra De Spiegelaere is aangesteld als nieuwe directeur van de kleuterafdeling in het Sint-Andreaslyceum (SASK) in Sint-Kruis. Ze volgt Anne Delos, die directeur wordt in de vrije basisschool van Bredene, op.