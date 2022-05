Twee vermeende mededaders van moord op Milan Meert (15) vrijgelaten

Brugge Van John Galliano tot de Marokkaan­se prinses Salma, iedereen is fan van Jan Pauwels die tweede modezaak opent in ‘zijn’ Brugge: “Betaalbare collecties, die toch exclusief zijn”

Bruggelingen en toeristen vallen massaal voor de collecties van Jan Pauwels, de vermaarde creatieveling die ook acteurs, ontwerpers en zelfs koninklijke families tot zijn klanten mag rekenen. Twee jaar na de opening van Archive+ in de Geldmuntstraat vond hij een tweede, ruimer pand in de aangrenzende Noordzandstraat. Daar opent Pauwels nu DIFFERENT. “Ik voel me hier thuis.”

6 mei