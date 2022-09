Twee nieuwe snellaadpunten voor elektrische wagens aan station en BMCC

Knokke-Heist Tim en Tine openen volgende zomer nieuw hotel in Knok­ke-Heist: “De vraag is groter dan het aanbod. We geloven volledig in ons verhaal”

Ondernemend nieuws uit Knokke-Heist: drie jaar na de opening van het Enso Boutique hotel, broeden Tine Vanparijs (35) en Tim De Taeye (35) op nieuwe plannen. Net voor de zomer van 2023 openen ze hun nieuwe hotelconcept aan de voet van Duinenwater, in de toren van Lake District. ‘Enso District’ wordt een uniek concept op een toplocatie naast het station. “Natuurlijk zijn het geen evidente tijden, maar we geloven 200% in ons verhaal. We merken dat de vraag er wel degelijk is”, zegt Tim, die ons een inkijk geeft in de plannen.

19 september