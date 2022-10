Twee meisjes op weg naar school aangesproken door onbekende man: "Hij zou hen gevraagd hebben om mee te komen"

Knokke-Heist Welke wagens kan je spotten? Op welke tijdstip­pen? En moet je daarvoor betalen? Alle praktische vragen over de Zoute Grand Prix beantwoord

Donderdag start in Knokke-Heist hét auto-evenement van het jaar. De dertiende editie van de Zoute Grand Prix belooft opnieuw een hoogmis te worden voor autoliefhebbers. Van klassieke oldtimers tot moderne droomwagens én elektrische sportwagens: iedereen komt aan z'n trekken. Maar wanneer kan je de wagens zien? Moet je daarvoor betalen? Waar te parkeren? Kan je zomaar overal binnen en buiten lopen? Hoe groot is de kans dat je bekend volk tegen het lijf loopt? Of een wagen met geschatte verkoopprijs van 3,7 miljoen euro te zien krijgt? En welke merken stellen er in première hun nieuwste model voor? En waar kan je 20 exclusieve Ferrari’s bekijken? Alle praktische vragen over de Zoute Grand Prix geven we een antwoord, inclusief op de vraag hoe je zélf een testrit kan winnen met ‘s werelds snelste sportwagen.

