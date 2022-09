Twee jaar voorwaardelijke celstraf gevorderd voor dealer die na overval tegen de lamp liep

Op 20 januari 2021 hoorde een vrouw hoe een buurman op zijn appartement in Brugge door drie kerels in elkaar werd geslagen. Bij de feiten werden een zak drugs en een lege kluis buitgemaakt. Voor zijn aandeel in die overval werd Fawzi H. uiteindelijk tot een werkstraf van 200 uur veroordeeld.

Uit een verhoor bleek dat er drugs in de brommer van de beklaagde zouden zitten. De speurders ontdekten inderdaad vijftien zakjes cannabis, een zakje ketamine en een dolk. In een ander dossier werden op 7 september 2021 identieke zakjes aangetroffen in een oude koelkast. In totaal ging het toen om 108 gram cannabis en 52 gram ketamine. H. bekende zelf ook dat hij in die periode cannabis dealde.