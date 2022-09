Twee jaar voorwaardelijk gevraagd voor dealer die na overval tegen de lamp liep

Brugge TERUG NAAR SCHOOL. Van keepers­trai­ner bij de Red Flames tot directeur van basis­school Sint-Lodewijks: “Het leiden van een team zit er wel een beetje in”

Hij was 11 jaar lang verbonden als keeperstrainer bij de Red Flames, houdt zomerkampen en was actief als preventieadviseur, maar op 1 september start Sven Cnudde (41) als nieuwe directeur van de basisschool Zandstraat van het Sint-Lodewijkscollege in Brugge. Een uitdaging die hij niet uit de weg gaat. “De uitdagingen voor scholen zijn groot, maar we leggen de focus hier écht op het geluk van het kind.”

