Twee jaar met uitstel voor straatoverval, diefstal van Audi en drugshandel

West-Vlaanderen Aantal gevatte transmi­gran­ten in West-Vlaanderen fiks gedaald: “Met dank aan de investerin­gen in de beveili­ging”

Het afgelopen jaar zijn heel wat minder transmigranten gevat in West-Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé. Volgens Decaluwé liggen de investeringen in de beveiliging van de haven in Zeebrugge en de kuststreek aan de basis van de daling. Nog een opvallend cijfer is het aantal inklimmingen in de Zeebrugse haven. In vergelijking met 2018 daalden die met 90 procent.

10 januari