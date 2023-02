Twee jaar cel voor "zieke man" na 33 diefstallen

De Bruggeling werd in het verleden al meermaals veroordeeld, maar blijft desondanks feiten plegen. Volgens het parket kon hij gelinkt worden aan liefst 30 diefstallen die tussen 11 augustus 2020 en 8 oktober 2022 plaatsvonden in Oostende en Brugge. En buiten die periode pleegde Stijn D. nog eens 3 feiten. De dertiger sloeg vooral toe in supermarkten of andere winkels. Hij maakte bijvoorbeeld flessen frisdank of kledij buit. “De kleren trok hij aan terwijl hij nog in de winkel was”, vertelde de procureur. Andere keren stal D. dan weer een fiets of een tent.