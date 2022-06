Twee jaar cel voor dealende brommerdief

Brugge VIDEO. In Brugge is de politie ook vriend van de dieren: alerte patrouille redt kuiken uit riool

De politie uw vriend? In Brugge mogen ze daar gerust dierenvriend van maken. Tijdens een patrouille merkten twee agenten op hoe een ‘mama en papa eend’ nerveus rond een riooldeksel liepen in Zwankendamme. Wat bleek? Een kuiken bleek vast te zitten in de riool.

