TV-kok Sarah Puozzo strijkt met haar Pasta Academy neer in Brugge: “Dit is de ideale uitvalsbasis om Belgen kennis te laten maken met de gastronomische kant van de Italiaanse keuken”

“Brugge vormt de ideale uitvalsbasis om Belgen kennis te laten maken met de gastronomische kant van de Italiaanse keuken”, zegt Sarah Puozzo. Ze leerde Italiaans koken onder de vleugels van haar Venetiaanse familie. Later stapte ze in de culinaire wereld als journalist en schrijver voor Belgische en Nederlandse media met een expertise over de Italiaanse keuken. Al meer dan vijftien jaar bezoekt ze verschillende regio’s en steden in Italië om meer zicht te krijgen in hun uitgebreide eetcultuur. Naast het schrijversvak volgde ze verschillende kookopleidingen in Frankrijk en Italië.

In 2020 behaalde ze ook de Master of Pasta-titel in Bologna met als doel de eerste Pasta Academy in de Benelux te starten. Dat lukte, want haar eerste workshops gaf ze al in Amsterdam. Ze is ook te zien als tv-kok bij het barbecue-programma Open Vuur op Njam. “Ik werk momenteel aan een eigen boek over Italië en ben ook vaste gast bij NHRadio in Amsterdam”, geeft ze mee.