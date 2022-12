Tv-figuur Stephanie Planckaert overhandigt voedselpakketten van Carrefour aan sociale kruidenier KABA

Brugge Restaurant Nous breidt uit met traiteurs­win­kel naast de deur: “Na het verdwijnen van Deldycke was hier in Brug­ge-cen­trum nood aan”

In de Kleine Sint-Amandsstraat, tussen de Markt en de Steenstraat in Brugge, heeft het bekende restaurant Nous het naastgelegen pand ingepalmd met een nieuwe traiteurszaak. Bij Daily Nous kan je zeven dagen op zeven versbereide lunch, ontbijt of desserts vinden. Zo krijgt het centrum van Brugge er een traiteurszaak bij. “Dit is een laagdrempelige manier om mijn manier van koken te leren kennen”, zegt chef Olivier Lanszweert.

