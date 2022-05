Tuinhuis gaat volledig in vlammen op

Knokke-Heist IN BEELD. ‘Dogfluen­cers’ stelen de show op catwalk in Knok­ke-Heist met trendy kledij en accessoi­res: “Fantas­tisch! Zoiets zie je niet elke dag”

Honden zien paraderen op de catwalk? Daarvoor moet je in Knokke zijn. Regenvestjes, gebreide truien en gepersonaliseerde leibanden: ze showen het allemaal. Het initiatief kwam van Inès Goulaf (21), die vorige maand haar eigen hondenzaak Oh! My Paws opende in de kustgemeente. “Een modeshow voor honden? Neen, dat maakten we nog niet eerder mee, zelfs niet in Knokke", glimlachten ze in het publiek. Wij zaten op de eerste rij bij het spektakel.

11 mei