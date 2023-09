Trucker vraagt vrijspraak voor tragisch ongeval in haven dat beveiligingsagent Hans (42) het leven kost: “Geen idee hoe het kon gebeuren”

“Ik heb hem geen seconde of op geen enkel moment gezien”, herhaalde een trucker maandagochtend tot viermaal toe in de Brugse politierechtbank. En toch staat de dertiger uit Roeselare terecht voor het dodelijk ongeval waarbij Hans Balcaen (42) om het leven kwam. De vader van twee kinderen was actief als beveiligingsagent in de haven van Zeebrugge. Toen hij tussenbeide wou komen in een discussie tussen truckers, liep het gruwelijk fout. “We vragen de vrijspraak”, zegt de advocaat van de trucker evenwel duidelijk.