Transporteur ontsnapt niet aan jaar cel voor mensenhandel

De veertiger, die officieel in Bulgarije woont, liep in het verleden al enkele keren tegen de lamp. In het Gentse hof van beroep kreeg hij in 2018 nog 8 maanden cel met uitstel voor gelijkaardige feiten. Bij nieuwe controles tussen 2015 en 2018 bleek volgens de arbeidsauditeur dat Peter V. nog steeds werkte met postbusfirma’s in Polen en Bulgarije. De werkelijke activiteiten van zijn bedrijven vonden in werkelijkheid immers plaats in België. Op die manier kon de man de Belgische minimumlonen en sociale bijdragen ontwijken.