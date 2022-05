Trainer van ‘Flipper’ komt in Brugge actie voeren tegen dolfinarium

Brugge In recordtijd toveren Sofie en Kevin ontbijt­zaak om tot lunch- en aperobar: “Het kriebelde om samen aan dit avontuur te beginnen”

In nauwelijks twaalf werkdagen hebben Sofie Wimme (44) en Kevin Koekelbergh (43) haar ontbijtzaak Margritt omgevormd tot lunch- en aperitiefzaak Rico. Die opent volgende week in de Sint-Amandsstraat, een zijstraat van de Brugse Markt. “Het was een huzarenstukje om in zo'n korte tijd nieuwe accenten te leggen. Maar we denken dat het is gelukt.”

27 mei