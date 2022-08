Tovenaarswinkel Olleke, met twee vestigingen in Brugge, valt in de prijzen met Weasley Retail Award

De gekende tovenaarswinkel Olleke, met fans over heel Europa, heeft de Weasley Retail Award gewonnen. Harry Potterfans kennen op hun duimpje de weg naar de sfeervolle winkels: of het nu voor smekkies in alle smaken, een toverstaf of een replica uit de filmserie is.

Haar oorsprong kent de winkel in Amsterdam, maar in Brugge startte het verhaal met de tweedehands boekhandel ‘In Den Eenhoorn’ in de Ezelstraat, een zaak met 45.000 boeken. In 2013 opende Olivier Van Gierdeghom met Olleke dan de eerste winkel in de Wijngaardstraat met elfjes, kabouters en muziekdoosjes. “Het concept van Olleke is artikelen verkopen waar mensen blij van worden”, zegt hij. “Ik selecteer nog altijd zelf alle producten op basis van ontwerp, prijs en kwaliteit. De fabrikant mag iets voorstellen, maar ik kies uiteindelijk wel zelf. Het ontwerp moet mij in de eerste plaats een vonkje van geluk geven. Producten moeten creativiteit stimuleren, je fantasie aan het werk zetten. Voor kindjes van alle leeftijden is een toverstaf vaak de eerste stap in een wereld van meer zelfvertrouwen: met zo’n staf kun je zelf de regels bepalen en een wereld scheppen waar je dingen kunt laat gebeuren, verdwijnen en terug kunt toveren, zoals je zelf wil.”

In Den Eenhoorn

In 2015 begon Harry Potter het winkelassortiment geleidelijk aan over te nemen, aangevuld door andere grote tovenaars als Gandalf en Mickey Mouse, maar wenskaarten en muziekdoosjes zijn eigen aan het bedrijf. Er kwamen in 2016 winkels bij in Terneuzen, Maastricht, Zaandam, Tongeren en Sluis. In 2021 opende Olivier een tweede bijkomende Olleke winkel, In Den Eenhoorn, in Brugge met een deel van het assortiment van de winkel uit Sluis: vooral Lord of the Rings, Disney en Beatrix Potter.

Oog voor innovatie

Met een klantenscore van 9,4/10 werd Olleke door 1.180 personen verkozen tot winnaar van de Weasley Retail Award. Volgens de jury is deze prijs een overwinning voor kwalitatieve ondernemers zoals Olleke. Haar oog voor innovatie en winkelbeleving werd geprezen. Recent kreeg de online winkel het Unizo e-commerce label als bewijs dat zij juridisch getoetst is aan Belgische en Europese wetgeving.

