Tot twintig maanden cel voor inbraak in Boudewijn Seapark

D. bleek echter nog meer feiten op z’n kerfstok te hebben. Op 10 oktober 2020 pleegde hij ook twee inbraken in jeugdherberg Bauhaus in Brugge. Hij had er een kamer geboekt en beukte ‘s nachts de tussendeur van de bar in. Hij graaide er 500 euro uit de kassa en ging daarna aan de haal met de koersfiets van een werknemer. Tot slot kon D. ook gelinkt worden aan de diefstal van een polshorloge en PlayStation 4 bij een kameraad in Lokeren. De verdediging vroeg om een werkstraf, maar de rechter merkte op dat Kevin V. een drietal maanden voor de inbraak in Boudewijn Seapark al eens een werkstraf had gekregen. Ook Wesly D. werd in 2013 al veroordeeld voor drugsfeiten en diefstal met geweld. Hij kreeg toen 4 jaar cel.