Tot 6 jaar cel na vondst van 75 kilogram cocaïne tussen lading maniok

voetbal jupiler pro league Miron Muslic en Cercle Brugge ontvangen Sint-Trui­den: “Ik moet een rolmodel zijn voor mijn groep”

De rook is om de hoofden verdwenen, het stof van de VAR-discussie gaan liggen. De pijnlijke nederlaag van Cercle Brugge op de Bosuil zindert uiteraard nog wat na, maar Miron Muslic is inmiddels overgegaan naar de orde van de dag: de komst van Sint-Truiden komende zaterdag naar Jan Breydel. “We zijn nog niet uitgeteld, want opgeven staat niet in mijn woordenboek”, maakt de Bosnische Oostenrijker zich sterk.